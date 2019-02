PSG : « Nul » contre l’OL, ce Parisien se fait incendier par Latour

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Titulaire dans une position hybride de piston droit contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Groupama Stadium, Dani Alves a terriblement souffert face à Ferland Mendy et Memphis Depay. Très concrètement, l’international brésilien n’a pas passé le test haut la main à quelques jours du choc de Ligue des Champions face à Manchester United. Une rencontre qu’il doit débuter sur le banc des remplaçants pour le bien de son équipe selon Bertrand Latour, pour qui le physique de Dani Alves ne lui permet plus de disputer ce genre de rencontre à très haute intensité.

« Il est à la rue, physiquement il n’y arrive pas et son poste ne l’avantage pas. Il a été nul contre Lyon, on ne peut pas dire autre chose sur ce match. C’est toujours difficile de dire autant de mal sur des joueurs qui ont fait des carrières aussi importantes. Son poste est censé moins l’exposer défensivement et masquer ses carences de vitesse. Il met son équipe en danger et ses partenaires le sentent. Je ne vois pas de motifs d’espoir et ça ne date pas d’hier. C’est plutôt une constante » a confié le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe. Reste que pour l’instant, Thomas Tuchel semble préférer Dani Alves à Thomas Meunier, qui pourrait également évoluer dans cette position. A moins que l’Allemand ait changé d’avis après OL-PSG…