PSG : Nike vient mettre son nez dans l'affaire Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

En pleine préparation de la Copa America qui se déroulera au Brésil, Neymar est au cœur de la tempête.

Et pour cause, le n°10 du Paris Saint-Germain est accusé de viol par une jeune femme brésilienne. Des faits qui remonteraient au 15 mai dernier et qui selon les dires de l’accusatrice, auraient eu lieu à Paris. Sur le marché des transferts, cette affaire n’a pas impacté la cote de Neymar, toujours dans le viseur du FC Barcelone. En revanche, les sponsors du joueur commencent à sérieusement s’inquiéter.

A commencer par Nike, qui a expliqué dans un communiqué ce lundi soir qu’il allait sérieusement se pencher sur le dossier. « Nous sommes profondément préoccupés par ces accusations et nous continuerons à suivre de près l’évolution de la situation » a notamment écrit la marque à la virgule, dont la volonté est évidemment de ne pas être associé à ce genre de polémique. Même si rappelons le, Neymar est innocent, tant que le contraire n’a pas été prouvé.