PSG : Nice compte sur Paris pour cette belle vente au mercato

Dans : PSG, Mercato, OGCN.

Désireux de faire venir un milieu de terrain défensif, le PSG discute depuis désormais plusieurs semaines avec Lassana Diarra, et espère finaliser cette opération dans les prochains jours.

Cela mettrait un terme provisoire à la piste menant à Jean-Michaël Seri. Le milieu de terrain de Nice, tout proche de Barcelone l’été dernier avant de voir son transfert capoter, avait ensuite été courtisé par le PSG sans que son club n’y donne suite. En ce mois de janvier, le club de la capitale a de nouveau tâté le terrain, sans pourtant pouvoir aller bien loin en raison de la limitation de son pouvoir financier. De quoi donner une belle opportunité à deux clubs anglais qui ont décidé d’entrer dans le vif du sujet.

Selon The Sun et Le Parisien, Manchester City a été rejoint par Chelsea dans l’optique de recruter l’international ivoirien. Le club londonien se dit déçu du rendement de Tiémoué Bakayoko, et rêverait de récupérer le milieu de terrain dont le montant du transfert pourrait être inférieur à celui de sa clause libératoire, fixée à 40 ME par Nice. Selon les médias anglais, seul Chelsea a l’intention de se bouger dès cet hiver pour tenter sa chance, mais Nice serait plutôt vendeur en fin de saison, là où la concurrence, y compris du PSG, pourrait être plus accrue. Une tactique qui permettrait aux Aiglons de conserver leur meilleur joueur jusqu'au bout de l'exercice, mais aussi de faire monter les enchères.