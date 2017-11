PSG : Ni Daesh, ni terrorisme, Malaga fait la manche à Paris pour le mercato

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Dix-neuvième de Liga avant la 11e journée, Malaga vit un début de saison catastrophique avec huit défaites au compteur.

Dans cette situation, la formation entraînée par Michel a forcément hâte de se renforcer pendant la prochaine période des transferts. En effet, le cheikh Abdullah Bin Al-Thani, président et propriétaire du club espagnol, a déjà une petite idée concernant les joueurs à recruter. « J'espère que le PSG va collaborer avec Malaga au mercato hivernal, en particulier avec ces joueurs qui jouent à peine là-bas, a confié le dirigeant qatari au quotidien Al-Sharq. C'est naturel qu'il existe une coopération. »

Reste à savoir ce qu’en pense le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, qu’Al-Thani a défendu concernant les rumeurs d’un lien entre le Qatar et Daesh en France. « Ce qui est arrivé à Nasser, je m’attends à ce que cela m’arrive. Nous ne soutenons ni Daesh ni aucune cellule terroriste, a-t-il démenti. C’est opposé à ma façon de penser. Il suffit de regarder en France comme en Espagne les comptabilités des deux clubs et de voir l’argent que nous avons injecté. »

Al-Thani et le feuilleton Neymar

« Quand on regarde le PSG, ce qu’il est aujourd’hui et ce qu’il était avant, c’est très différent. Et ce changement, c’est le résultat d’un intérêt national et des décisions de Nasser Al-Khelaïfi, a ajouté Al-Thani, avant de raconter une petite anecdote. Quand il a signé Neymar, je lui ai dit de préparer les avocats du club parce que je savais que les ennemis ne resteraient pas immobiles face à une telle supériorité. » A croire que les deux Qataris sont dans le même camp.