PSG : Ni clause à 200M, ni volonté de fuir, Neymar restera à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole l'affirmait encore récemment, non seulement Neymar ne voulait plus rester au Paris Saint-Germain, mais en plus la star brésilienne pouvait concrétiser cette volonté de partir en faisant jouer une clause à 200ME qui aurait été prévue entre Nasser Al-Khelaifi et lui. Tout cela semblait bien nébuleux, mais pas impossible, Neymar ayant prouvé lors de son transfert du FC Barcelone au PSG qu'il pouvait mener sa barque très discrètement. Mais ce scénario rêvé par AS, Marca et Mundo Deportivo semble voler en éclats ce dimanche.

En effet, Téléfoot a révélé que ce montage financier permettant éventuellement à Neymar de quitter le Paris SG au prochain mercato était totalement fictif et qu'en plus le joueur brésilien se sentait très bien dans la capitale française et n'avait pas du tout l'intention de partir. L'émission dominicale précisant même que Neymar serait plutôt tenté de rester le plus longtemps possible au PSG, ayant trouvé ses marques et son équilibre au sein du club parisien. De quoi évidemment faire taire au moins quelques jours les rumeurs venues d'Espagne, le temps qu'une autre hypothèse soit lancée pour permettre de relancer le débat sur le cas Neymar. Quoi qu'il en soit, du côté du Paris Saint-Germain on peut dormir tranquille sur ce sujet très sensible.