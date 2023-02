PSG : Neymar viré, Osimhen arrivera pour 100 millions

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG va s'activer sur le marché des transferts. Parmi les joueurs ciblés : Victor Osimhen (Napoli), un choix que Paris va devoir assumer financièrement.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos concentre pas mal de critiques. Il faut dire que les deux premiers mercatos du Portugais n'ont pas été très concluants. Cet hiver, les champions de France n'ont d'ailleurs pas su se renforcer, ce qui pourrait se montrer très préjudiciable en cette seconde partie de saison, avec la répétition des rencontres et les blessures éventuelles. Le fair-play financier n'a pas aidé le PSG à pouvoir sortir le chéquier. Mais tout sera différent l'été prochain. Certains gros salaires devraient partir, ce qui permettra aux champions de France de pouvoir signer des joueurs intéressants. Parmi les profils qu'adorent le PSG et Luis Campos : Victor Osimhen. Le Nigérian impressionne du côté du Napoli, avec 15 buts marqués en 20 matchs disputés toutes compétitions confondues. Encore sous contrat jusqu'en 2025 avec Naples, Osimhen pourrait néanmoins quitter l'Italie l'été prochain.

Osimhen, le PSG et United préparent leur guerre

Regardez ce but de malade marqué par Victor Osimhen ! pic.twitter.com/A7Bycc3uOD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 29, 2023

Selon les informations du Corriere dello Sport, Manchester United et le PSG s’intéressent à Victor Osimhen. Mais les deux formations européennes auront du pain sur la planche avant de faire céder les Napolitains, qui désirent recevoir plus de 100 millions d'euros pour lâcher l'ancien Lillois. Point positif pour Paris dans de futures négociations, le fait que l'attaquant de 24 ans connaisse bien Luis Campos. Le Portugais avait fait venir Osimhen à Lille et l'expérience avait été réussie. Cependant, difficile de connaitre encore la marge de manoeuvre que le PSG aura l'été prochain. De son côté, Manchester United semble déjà avoir prévu le coup. C'est en tout cas ce que précise ESPN ces dernières heures. Le média indique en effet que United a fait venir Wout Weghorst dans un prêt de 6 mois, afin d'éviter de s'engager dans un contrat de 18 mois pour une signature définitive. Une chose qui permettra aux Red Devils d'avoir la place suffisante pour espérer signer Osimhen. Un scénario que les champions de Fance veule contrarier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Pour Paris, il faudra en effet très certainement dégraisser l'effectif et faire partir un gros salaire afin de se remettre dans le bon sens face à des règles du fair-play financier dont on voit qu'elle impacte clairement les choix au mercato. Si Kylian Mbappé et Leo Messi devraient rester, même si cela reste à confirmer pour le champion du monde 2022, les choses sont carrément plus floues concernant Neymar Jr dont le Paris Saint-Germain va tenter une nouvelle fois de se séparer durant le prochain mercato. La mission confiée l'été dernier par Nasser Al-Khelaifi à Luis Campos a été un échec, puisque le joueur brésilien est toujours là. Mais il ne fait nul doute que le PSG va encore une fois essayer de pousser le numéro 10 de la Seleçao vers la porte, même s'il ne s'agira pas d'une mission facile. C'est le prix à payer pour s'offrir un joueur du calibre de Victor Osimhen.