PSG : Neymar violemment attaqué, c’est n'importe quoi !

Par Guillaume Conte

Neymar prolonge ses vacances au Brésil, déguisé sous un suivi médical et avec l'approbation du PSG. C'est ce que dénonce un Jérôme Rothen très agacé.

Le PSG a repris le chemin de la compétition ce lundi avec son match de Coupe de France sur le terrain de Vannes. De nombreux joueurs étaient absents, pour blessure, Covid, suspension, ou par mise au repos après un retour tardif. Mauricio Pochettino a dont fait la place aux jeunes, mais il y a une absence au sein du club qui n’a pas été du tout digérée, et c’est peu de le dire. Si Lionel Messi est resté en Argentine en raison de son test positif au Covid, Neymar a eu le droit à 10 jours supplémentaires pour revenir. Sa blessure actuelle l’empêche bien évidemment d’être opérationnel, mais il continuera sa rééducation depuis chez lui jusqu’au 9 janvier.

Mister Neymar a tous les droits

Une décision qui fait proprement hurler Jérôme Rothen, qui estime que ce comportement n’est pas professionnel alors que le Brésilien ne joue déjà pas beaucoup dans la saison, et va avoir du mal à retrouver le rythme à temps pour affronter le Real Madrid. « Le retour tardif, on l’a tous connu quand on a beaucoup joué sur la première partie de saison. Mais apprendre que Monsieur Neymar, Mister Neymar... C’est un vrai sketch! Lui tout seul, mais le club aussi est un sketch », a livré l’ancien joueur du PSG, qui est revenu avec plus de précisions sur ses propos visant le club de la capitale mais surtout son directeur sportif Leonardo, qui laisse tout passer à ses plus grandes stars.

« Comment accepter cela d’un tel joueur, qui a encore joué 50% des matchs depuis le début de saison et qui a, par rapport aux autres années, un ratio nombre de buts et de passes décisives en-dessous de ce qu’il faisait. Il est moins performant. Il prend de l’âge, il prend des kilos en s’arrêtant, il n’a pas l’hygiène de vie adéquate. Quand tu as passé les 30 ans, la récupération se passe moins bien qu’à 25 ans et quand tu fais des conneries, tu es rattrapé par tout cela. Mais ok, pas de souci », a glissé un Jérôme Rothen qui ne voit clairement pas Neymar remonter la pente prochainement, surtout qu’il va selon lui se réveiller encore au dernier moment.

Nenê positif au Covid...

Nenê positif au Covid selon son club, le Vasco. Il y a deux jours, il faisait la fête chez son pote Neymar... pic.twitter.com/Hti7qTa90I — Eric Frosio (@froz91) January 3, 2022

« Ce n’est pas normal parce que l’image du PSG en pâtit encore à travers les conneries de Neymar sur les réseaux sociaux comme le poker, les fêtes, le Nouvel an… Maintenant il va nous faire des vidéos où il soulève des poids pour dire qu’il se prépare pour revenir à fond en février », a râlé le consultant de RMC, qui ne marche pas dans la communication à outrance du Brésilien. Surtout que le Covid pourrait aussi passer là, Nenê, qui était à la soirée du Nouvel An de Neymar, vient en effet d’annoncer qu’il était positif au Covid…