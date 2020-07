PSG : Neymar veut partir, le vestiaire du Barça insiste

Dans : PSG.

Auteur d’un gros match face au Havre dimanche soir, Neymar semble plus motivé que jamais à l’idée de briller au PSG.

Très sérieux durant le confinement, l’international brésilien s’est entretenu afin d’être au top de sa forme pour les finales de la Coupe de France, la finale de la Coupe de la Ligue et le Final 8 de la Ligue des Champions. En interne, Neymar a d’ores et déjà transmis sa motivation à ses coéquipiers, l’ancien attaquant de Barcelone étant intimement persuadé que cette année peut être celle du Paris SG sur la scène européenne. Malgré cet état d’esprit irréprochable, la presse catalane estime toujours que la volonté ultime de Neymar est de quitter Paris pour rallier le FC Barcelone lors du prochain mercato. Une version de nouveau livrée par le Mundo Deportivo en ce début de semaine…

Le média affirme avec certitude que Neymar discute de manière régulière avec « ses amis du vestiaire du FC Barcelone ». Lionel Messi, Luis Suarez et compagnie seraient toujours très ouverts à un retour de Neymar au Camp Nou. Reste qu’en conclusion de son article, le média catalan confirme qu’il sera impossible pour Barcelone de boucler le transfert de Neymar en cash. Un échange reste donc le seul et unique moyen pour le club blaugrana de s’offrir son ancien meneur de jeu. Et ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent pour éventuellement faire partie de l’opération : Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti. Le défenseur international français est par ailleurs poussé vers la sortie par Barcelone, mais a d’ores et déjà fait savoir à sa direction qu’il souhaitait rester afin de regagner sa place au profit de Clément Lenglet ou de Gérard Piqué.