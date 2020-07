PSG : Neymar de retour, le Barça fait une requête choc

Dans : PSG.

Il semble quasiment acquis que le FC Barcelone ne pourra pas faire revenir Neymar cet été.

Non pas qu’il n’en a pas besoin, ses difficultés offensives actuelles laissent à penser le contraire. Non pas qu’il n’en a pas envie, Lionel Messi ayant régulièrement fait comprendre à ses dirigeants que le retour du Brésilien était à prendre en considération, et il est peu dire que l’Argentin pèse au sein du club blaugrana. Mais faute de moyens financiers et devant la fermeté du PSG, Neymar ne devrait pas bouger, ou du moins pas revenir à Barcelone. Et ce malgré les annonces répétées des journaux catalans, qui voient en chaque rumeur un indice pour une signature de Neymar. De quoi agacer les fans parisiens, qui aimeraient bien qu’à Barcelone, où on ne semble jamais vraiment avoir digéré ce départ en 2017, on passe désormais à autre chose.

Et à la surprise générale, c’est aussi la volonté du FC Barcelone, qui en a marre de voir le cas Neymar être évoqué dans Sport ou Mundo Deportivo quasiment tous les jours. Selon Marca, journal espagnol mais basé à Madrid, les dirigeants barcelonais ont fait savoir aux médias locaux qu’il serait bon de passer à autre chose désormais, et d’arrêter d’alimenter cette rumeur d’un retour de Neymar. Cela n’aide visiblement pas le club à tourner la page, et peut brouiller l’esprit du vestiaire et des supporters dans cette période délicate où le Barça est en train de laisser filer le titre de champion d’Espagne. Un message qui prouve en tout cas qu’au sein du Barça, le nom de Neymar reste tabou et qu’on aimerait ne plus l’entendre à tout bout de champ. Ce n’est pas forcément gagné, le retour du numéro 10 du PSG étant un refrain chanté quasiment tous les jours dans les médias régionaux, avec toujours un certain succès chez ceux qui se disent qu’avec le Brésilien, le FC Barcelone était à un tout autre niveau qu’aujourd’hui.