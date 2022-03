PSG : Neymar, Verratti, Icardi, le scandale des barbecues ?

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que le Paris Saint-Germain vit une saison 2021-2022 plus que compliquée, des joueurs comme Neymar ou Marco Verratti sont pointés du doigt pour un manque de professionnalisme. Des rumeurs infondées selon un ancien journaliste de PSG TV.

Depuis que le club de la capitale française s’est fait éliminer de la Ligue des Champions face au Real Madrid au début du mois de mars, les critiques fusent autour des joueurs de Mauricio Pochettino. Il faut dire que certains cadres du vestiaire francilien ne sont pas exempts de tout reproche. Depuis le début de la saison, à part Kylian Mbappé, tous les joueurs du PSG ont traversé des moments délicats, plus ou moins longs selon les cas. Pour Neymar, l’exercice en cours ressemble à un véritable cauchemar. Blessé ou hors de forme, l’attaquant brésilien n’est plus à son niveau à Paris. Et selon certains suiveurs du PSG, cette régression n’est pas le fruit du hasard, vu que Neymar a une vie extra-sportive bien trop agitée pour un sportif pro. Des bruits de couloir pourtant démontés par Robbie Thomson.

« Je pense que c’est fatiguant pour eux »

🔴🔵 Interview Robbie Thomson (ex PSG TV) - "#ThiagoMotta m'avait dit : Mais, c'est quoi ces questions ?!" @Ronaldingo14



On évoque les consignes pour les interviews, les personnalités des joueurs, les excuses de #Zlatan... 👇

➡️ https://t.co/Y8Zs0lCtI5 ⬅️ ... — ParisFans (@ParisFansfr) March 27, 2022

« Les critiques sur le foot, c’est cliché mais les joueurs acceptent tous. Ils ne sont pas des gens qui disent “je connais mieux que toi”, parce que dans ce cas ils ne jouent pas. Et ils veulent toujours progresser. Donc ils acceptent les critiques sur le jeu. Mais les rumeurs infondées, les critiques sur l’hygiène de vie, comme Neymar mais pas seulement, comme Verratti, Icardi… On veut que ces gens soient humains, on veut connaître tout de leur vie. Mais dès qu'un mec fait un barbecue, c’est “pourquoi il ne pense pas uniquement au foot ?”. Je pense que c’est fatiguant pour eux. J’ai parlé avec des joueurs qui ne comprennent pas ce qui se dit, ils disent “mais pourquoi ils disent que j’étais là-bas alors que je n’y étais pas ?”. Cela les embête, mais ça ne les empêche pas de jouer », a lancé, sur le site Parisfans, l’ancien journaliste de PSG TV, qui pense que les joueurs parisiens sont irréprochables en dehors du terrain.