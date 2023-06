PSG ‍: Neymar, Verratti, Hakimi, un clubber refuse de partir

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le coup de balai promis il y a un an, pourrait bien avoir lieu cet été. Trois joueurs titulaires sont invités à quitter le PSG en raison de leur niveau ou de leur comportement, et c'est du jamais-vu à Paris.

Pour le moment, le PSG n’a pas d’entraineur pour la saison prochaine, et peine à montrer une ligne politique forte pour la construction de son futur effectif. Entre Luis Campos qui a la bénédiction de Kylian Mbappé et l’Emir du Qatar qui a des idées bien précises, cela peut toujours faire des étincelles. Mais au rayon des départs, il y a toutefois un conciliabule en place et des décisions fortes qui font l’unanimité. Si elles devaient se concrétiser dans les prochaines semaines, cela provoquerait un tremblement de terre inédit à Paris. Bien plus que la fameuse fin du « bling-bling » annoncée par le passé par Nasser Al-Khelaïfi.

Des ventes historiques pour le PSG

Le PSG n’a pas l’habitude de vendre ses titulaires, et ce n’est même quasiment jamais arrivé depuis le début de l’ère QSI. Et pourtant, cet été, trois joueurs sont soit poussés vers la sortie, soit incités à étudier une offre si elle devait arriver. Il s’agit de Neymar, dont le comportement, les blessures et le rendement sportif ont même fini par lasser l’Emir du Qatar, qui avait pourtant poussé pour sa prolongation deux ans plus tôt. Annoncé du côté de la Premier League, qui sera en effet sa destination si une offre concrète devait tomber, le Brésilien sent bien que sa présence à Paris n’est plus vue comme une bénédiction par les dirigeants. Il pourrait donc être à l’écoute si toutes les conditions sont réunies, ce qui ne sera pas évident.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

De manière plus surprenante, c’est aussi le cas d’Achraf Hakimi. Son niveau de performance sur le terrain n’est pas forcément le premier de ses griefs aux yeux de la direction, mais selon RMC, l’idée de s’en séparer n’est plus impensable. Les déclarations récentes de son agent, ses passages appuyées à Milan pour y suivre l’Inter en Ligue des Champions, et ses problèmes extra-sportifs, ne correspondent pas à l’image que veut donner Al-Khelaïfi, qui se verrait bien réaliser une grosse vente à ce niveau, le Marocain étant l’un des joueurs les plus « chers » de l’effectif parisien. De plus, sa propension à passer des soirées « agitées » selon la radio sportive, n’aide pas son cas. Sa proximité avec Mbappé n’est plus aussi importante depuis les évènements de cette saison, et en cas de réelle volonté de partir, le PSG ne dirait plus non.

Deux fétards sur le départ donc, mais pas trois. En effet, malgré un rendement décevant, et une cote d’amour désormais en baisse auprès des supporters, Marco Verratti n’envisage pas une seule seconde de quitter le PSG. Sa prolongation de contrat signée il y a peu lui offre une position de force qu’il compte bien utiliser. Sa vie est à Paris, et il ne bougera pas peu importe les offres. A moins que Nasser Al-Khelaïfi prenne la parole publiquement pour lui indiquer qu’il était désormais indésirable, Marco Verratti restera dans la capitale française cet été.