PSG : Neymar va tout pulvériser avec Paris cette saison, c'est écrit

Dans : PSG, Ligue 1.

Taillé en morceaux après le Mondial, Neymar a réussi à renverser la tendance, la star brésilienne du Paris Saint-Germain semblant avoir retrouvé toutes ses qualités, notamment lors des gros rendez-vous européens joués avec le PSG. Et si Neymar n'est pas plombé par les soucis physiques, il se pourrait bien que le joueur parisien finisse la saison avec des stats stratosphériques. Pour Eric Rabesandratana, il est évident que le Neymar version 2018-2019 peut aller très loin et que le Paris SG en profitera pleinement si c'est le cas.

Et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de dresser un état des lieux réjouissant concernant Neymar. « Les statistiques de Neymar, même quand il n’est pas très bon, sont incroyables. En 2017-2018 il a été élu meilleur joueur du championnat par les joueurs eux-mêmes, ce qui est une belle reconnaissance. Il a fait 20 matches de L1 et mis 19 buts. En Ligue des champions, il a joué 6 matches et marqué 5 buts. En comparaison avec sa première saison au Barça, il avait joué 26 matches et marqué 9 buts en Liga, et 10 matches en C1 pour 4 buts. Il est déjà meilleur à Paris qu’au Barça lors de la première saison, même si on ne va pas comparer les championnats. Sa deuxième année au Barça avait été beaucoup mieux, donc ça donne de l’espoir (...) Cette saison, il est parti pour pulvériser des records. On lui souhaite surtout de faire la saison complète avec le PSG, car l’an passé il s’était blessé. C’est le patron du jeu du Paris Saint-Germain, il est devenu un leader, il parle plus sur le terrain, il conseilles les autres joueurs et il défend. On l’a vu à Belgrade faire du travail défensif, et il s’inscrit dans le collectif. C’est ce qui est intéressant. La grosse part de la confiance retrouvée c’est grâce à Thomas Tuchel qui fait bien son boulot, le reste c’est le talent de Neymar », a expliqué, sur France Bleu Paris, un Eric Rabesandratana enthousiaste quand il s'agit d'évoquer le joueur brésilien du Paris Saint-Germain.