PSG : Neymar va jouer au Brésil, Paris est scandalisé

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

Absent pour le Trophée des Champions et lors des deux premières journées de Ligue 1, Neymar n’a toujours pas débuté sa saison.

Suite à son retour tardif cet été, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas la condition physique nécessaire pour retrouver les terrains. C’est du moins la version officielle du club francilien, même si l’on se doute que les envies d’ailleurs du Brésilien ont des conséquences sur sa situation. Quoi qu’il en soit, la Seleção ne se sent pas concernée par cette histoire. En effet, le sélectionneur Tite a convoqué sa star pour les matchs amicaux contre la Colombie et le Pérou les 6 et 10 septembre.

Malgré son manque de temps de jeu, le technicien a déclaré que Neymar était apte grâce à son travail avec son préparateur physique personnel Ricardo Rosa. De quoi agacer la direction parisienne, rapporte UOL Esporte, qui affirme que le PSG reproche au Brésil de s’être exprimé sur la condition physique de Neymar. De plus, Paris estime que la Seleção s’est basée sur l’avis du préparateur du joueur, sans tenir compte de l’opinion du staff médical du Camp des Loges. A croire que les tensions sont toujours d’actualité entre les deux parties.