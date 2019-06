PSG : Neymar une arnaque à 222ME, un terrifiant constat !

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette semaine, le CIES a communiqué son habituelle étude sur la valeur des footballeurs. Et si le Paris Saint-Germain peut se réjouir d'avoir dans son effectif le joueur le plus cher du monde avec Kylian Mbappé, du côté de Doha on constate probablement avec désolation que le cote de Neymar s'est effondré depuis qu'il a signé au PSG, puisque la star brésilienne du Paris SG est désormais en 17e position avec une valeur estimée à 124,7ME, bien loin des sommets. Interrogé ce vendredi sur ce sujet, Christophe Mongai, agent de footballeurs, estime que Neymar est totalement coupable de cette perte de valeur, l'attaquant de la Seleçao et du PSG n'ayant pas le comportement digne d'un joueur professionnel, contrairement à ses rivaux Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais le Paris Saint-Germain a également tout faux dans sa gestion de Neymar.

« Il est arrivé à Paris pour prouver qu’il était l’équivalent de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi et aider le PSG à remporter la Ligue des champions. Or, il faut se rendre à l’évidence : il ne sera jamais ni un Messi ni un Ronaldo. C’est un intermittent du spectacle. Il n’y a donc rien de surprenant à voir sa valeur théorique chuter. Même si ce n’est pas quantifiable, son image est déplorable. Vous voyez Cristiano Ronaldo ou Messi organiser des fêtes où on vient en rouge, aller au carnaval de Rio alors qu’ils sont blessés ? D’ailleurs, ils sont rarement blessés car ils ont une hygiène de vie irréprochable. Et je ne parle même pas de ce qui lui arrive actuellement. En fait, depuis qu’il est à Paris, quand on entend parler de Neymar, c’est pour de mauvaises raisons. Mais c’est aussi de la faute du PSG qui n’arrive pas à le contrôler », estime celui qui a été l'agent de Nenê, et qui gère la carrière d'une centaine de footballeurs.