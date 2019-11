PSG : Neymar trop gros, Al-Khelalfi et Leonardo furieux ?

Dans : PSG.

Pas apparu sous son meilleur jour vendredi soir contre Lille, Neymar avait l'excuse de faire son retour à la compétition au PSG après une blessure. Mais selon Paris-United, le Brésilien est revenu loin d'être dans une forme éblouissante et cela agace très vivement la direction.

A peine de retour, Neymar Jr suscite déjà des vagues, et pas uniquement parce qu’il a quitté de manière un peu brutale ses coéquipiers du Paris Saint-Germain lorsque Thomas Tuchel a décidé de le remplacer par Kylian Mbappé à la 64e minute du match gagné par le PSG contre le LOSC. Ce samedi, Paris-United affirme que Neymar a très vivement agacé la direction du club de la capitale, lorsque le staff a fait remonter des infos sur la forme physique de l’attaquant brésilien à l’heure de reprendre la compétition.

Le site spécialisé sur le Paris Saint-Germain fait un bilan peu à la gloire de Neymar. « Selon nos informations, pendant la trêve internationale, l’ancien du Barça a agacé en interne. Son état physique n’a pas été jugé satisfaisant. Malgré des entraînements sérieux et une ponctualité parfaite, le Brésilien n’est pas apparu à son « poids de forme ». Le staff estime que Neymar Jr n’est pas assez assidu dans ce qu’on appelle les entraînements invisibles, à savoir la récupération ou encore l’hygiène de vie (…) L’entraîneur allemand déplorerait le fait que Neymar Jr ait toujours autant de mal à se responsabiliser dans sa vie personnelle, pour se montrer professionnel dans la durée avec le PSG », explique PU, qui estime qu'une fois de plus le Brésilien déçoit Nasser Al-Khelaifi et les responsables qataris. L'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain est clairement très flou.