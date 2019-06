PSG : Neymar sur le départ ? Ce cadre du vestiaire lance l'alerte

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement présent à la Copa America, Marquinhos a récemment croisé Neymar, venu parlementer et motiver ses compatriotes en pleine première phrase du tournoi. Ce passage a certainement permis au numéro 10 du PSG de remettre le sportif sur le devant de la table, lui qui est l’objet de nombreuses rumeurs de transfert. Courtisé par le FC Barcelone, qui rêverait de le récupérer deux ans après son départ, Neymar n’a officiellement rien laissé transparaitre. Mais dans son discours face à la presse, Marquinhos fait vraiment comprendre que le Paris Saint-Germain pourrait tout de même avoir du mal à conserver son meneur de jeu.

« On n'a pas parlé de son avenir. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ne lui parlent que de ça. C'est un ami, donc on voulait juste savoir s'il se sentait mieux, dans la tête mais aussi physiquement. Il nous a rassurés. Il peut faire des mouvements avec son pied, il peut déjà taper un peu le ballon chez lui. Au début de cette préparation, il était vraiment triste. Aujourd'hui, ça va mieux, et c'est pour ça que ça nous a fait plaisir de le voir. Est-ce qu’il restera au PSG ? J'espère bien ! C'est quelqu'un d'important. C'est difficile de recruter un joueur comme ça dans ton club. C'est également difficile de le garder. Mais j'espère qu'il va continuer avec nous. Au-delà du joueur important, c'est aussi un ami, un mec que j'adore. J'espère vraiment qu'il va rester », a livré le défenseur central parisien, très apprécié par les supporters, mais dont la franchise sur ce dossier risque de donner un coup de froid à ces derniers.