PSG : Neymar supplie la presse d'arrêter la fausse polémique avec Cavani

Dans : PSG, Ligue 1.

Si l'histoire n'a pas duré longtemps en France, le petit fait de jeu intervenu entre Neymar et Edinson Cavani vendredi dernier à l'occasion du match amical Brésil-Uruguay a fait du bruit en Espagne et au Brésil. Les deux joueurs du Paris Saint-Germain ont beau avoir publiquement fait savoir que cette anicroche sur la pelouse était dans le feu de l'action et que tout était déjà oublié au coup de sifflet final, les médias espagnols et brésiliens ont eux vu là un énorme souci à venir pour le PSG, Globo ayant même prêté des propos à Neymar.

Mais via Instagram, et en réponse à un article du célèbre média brésilien, Neymar a mis les choses au point une bonne fois pour toute, du moins il l'espère. « Ils tentent de créer une polémique où il n'y en a pas. C'était un fait de jeu et c'est terminé. Nous sommes coéquipiers, arrêtez de vouloir mettre de l'huile sur le feu ou de créer quelque chose qui n'existe pas », a lancé Neymar, conscient que ses moindres faits et gestes sont épiés et qu'il n'a pas intérêt à laisser la rumeur d'une grosse embrouille avec Edinson Cavani se propager. En attendant, cela fait deux fois en une semaine que la star brésilienne du Paris Saint-Germain rappelle certains médias à l'ordre, preuve qu'il a décidé de ne plus laisser tout et n'importe quoi se dire à son sujet.