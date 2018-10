PSG : Neymar se prosterne devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Dans : PSG, Foot Mondial.

Considéré comme l'une des plus grandes stars du football mondial, même s'il n'a jamais gagné le Ballon d'Or, Neymar sait rester à sa place. Alors que certains l'accusent d'avoir un melon démesuré, l'attaquant du Paris Saint-Germain a fait preuve d'une énorme modestie dans un entretien croisé avec Stephen Curry, la star de la NBA et de Golden State, pour le magazine anglophone The Players Tribune. Car Neymar a profité d'une question pour rendre un énorme hommage à Lionel Messi, qu'il a côtoyé au FC Barcelone, et Cristiano Ronaldo, qu'il a défié lorsque ce dernier était au Real Madrid.

Et Neymar de dire tout le bien qu'il pense des deux joueurs. « J'ai affronté Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, et j'ai joué avec Messi qui est pour moi un des plus grands footballeurs de tous les temps, et mon idole dans le football. Avec Messi, j'ai appris chaque jour à l'entraînement ou en jouant à ses côtés, ou en le regardant jouer. Cela m'a rendu plus fort car j'ai appris beaucoup de lui. Cristiano Ronaldo est un monstre. L'affronter est un plaisir et un honneur, mais il faut être plus que près. Il est l'un des plus grands donc vous devez être plus intelligent, mais vous apprenez beaucoup également. Ils sont deux des plus grands joueurs avec qui j'ai été en relation. Je veux apprendre, je veux plus, je veux gagner plus de trophées, marquer plus de buts. Donc je continue à apprendre d'eux tous les jours », a reconnu l'attaquant vedette du Paris Saint-Germain.