PSG : Neymar se lâche dans une soirée barcelonaise

Par Mehdi Lunay

Depuis le début du mercato estival, une incertitude plane sur l'avenir de Neymar au PSG. Un départ du club parisien n'est pas exclu pour le Brésilien. Et pourquoi pas à Newcastle, le nouveau riche du football anglais.

En feu en ce moment en Ligue 1, Neymar a retrouvé le sourire avec le PSG. Il est aussi redevenu le chouchou des supporters parisiens ainsi que des observateurs. Avec trois buts et trois passes décisives, il est l'homme fort des Parisiens en ce début de saison. Une situation opposée à celle du début de l'été. Après un dernier exercice décevant sportivement ainsi que dans l'état d'esprit, Neymar était le vilain petit canard du vestiaire parisien. L'arrivée de Luis Campos au PSG pouvait même menacer sa position de cadre de l'équipe. L'idée d'un départ a été envisagée dans la presse et ce feuilleton aura animé le mois de juillet.

Neymar à Newcastle, la réponse est brutale

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Malgré les performances satisfaisantes de la star brésilienne, cette perspective n'est pas totalement écartée surtout avec les récentes tensions entre lui et Kylian Mbappé. Chelsea a lâché le dossier mais un autre acteur de Premier League ferait un candidat idéal, Newcastle. Depuis leur rachat, les Magpies se sont bien renforcés mais ils n'ont acquis aucune star d'envergure. Le très populaire Neymar serait une belle tête de gondole pour le projet saoudien. Le nom du numéro 10 du PSG a été murmuré au début de l'été, quand de nombreux clubs ont été associés à l'ancien barcelonais. Une idée qui a traversé l'esprit du très célèbre youtuber True Geordie, véritable star outre-manche avec 2 millions d'abonnés sur sa chaîne et plus de 700.000 followers sur les réseaux sociaux.

I met @neymarjr yesterday and basically… he’s coming to @NUFC



Big thanks to @PokerStars for setting it up! pic.twitter.com/cTzxvpY1Xk — True Geordie (@TrueGeordieTG) August 16, 2022

True Geordie est un grand supporter de Newcastle mais aussi un amateur de poker. Lors d'une soirée chez le partenaire de Neymar à l'occasion d'un tournoi réputé à Barcelone, il a pu saluer le joueur brésilien et lui poser la question qui lui brulait les lèvres : « Alors tu viens à Newcastle ouais ? », a t-il sorti dans une vidéo. Une phrase qui a arraché un sourire au Brésilien. Une réaction qui a rendu optimiste True Geordie « J'ai rencontré @neymarjr et en gros… il vient à @NUFC », a t-il écrit sous son post Twitter non sans un peu de mauvaise foi. Il faut dire que vu le niveau actuel de Neymar, True Geordie aurait tort de ne pas tenter sa chance. Pour l'instant, les Magpies n'ont fait parvenir aucune offre au Paris Saint-Germain, et sauf surprise cela ne sera pas le cas d'ici la fin du mercato.