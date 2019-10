PSG : Neymar se fait remarquer, Icardi le taille

Dans : PSG, Ligue 1.

Il faut vivre avec son temps et en attirant des stars du monde entier, le PSG s’est aussi ouvert à d’autres facettes qui dépassent le cadre du football.

Daniel Alves avait pu surprendre lors de certaines de ses apparitions au Parc des Princes la saison passée, et avec le départ de son compatriote, Neymar a pris le relai. Le numéro 10 du PSG, blessé et donc absent pour la rencontre face à l’OM, ne pouvait toutefois pas passer inaperçu. L’ancien de Santos et de Barcelone avait en effet sorti un manteau du plus bel effet, beige avec des bandes à carreau rouges et noires. Cela n’a en tout cas pas manqué de faire réagir le vestiaire parisien, puisque même Mauro Icardi s’est permis de chambrer son coéquipier.

« Tu as apporté ta couverture? », a lancé le double buteur du soir, qui démontre que l’ambiance est au beau fixe au sein du PSG. Forcément, après un 4-0 et un doublé de sa part, l’Argentin pouvait légitimement se lâcher, tout lui était pardonné. Pour Neymar, c’est de bonne guerre, même si, en dehors de la mode vestimentaire et de son passage forcément remarqué au Parc des Princes, le Brésilien doit constater que ses coéquipiers sont diablement efficaces en son absence.