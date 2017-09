Réagissant au message du club de Montpellier, qui avait diffusé la photo de Nasser Al-Khelaifi offrant à Laurent Nicollin un maillot dédicacé de Neymar, le joueur brésilien du PSG, forfait contre le MHSC, a tenu à faire part de son plaisir et de son honneur d'être ainsi présent dans l'incroyable collection du regretté président montpelliérain. Un musée incroyable dont tout le monde espère qu'il sera un jour ouverte au public.

I am very honored to be in Mr Louis Nicollin museum in Montpellier 😀 https://t.co/FdchPmFzoA