PSG : Mbappé préservé ? Pochettino rigole

Titulaire avec le PSG contre Strasbourg, Kylian Mbappé n'a cédé sa place qu'à la 89e minute. Un choix de Mauricio Pochettino qui a surpris ceux qui estiment qu'il ne fallait pas prendre le moins risque avec le champion du Monde.

Après le match physiquement colossal et dans des conditions dantesques livré par le Paris Saint-Germain à Munich, l’entraîneur du PSG aurait pu être tenté de mettre ses meilleurs joueurs au repos pour la rencontre à La Meinau. Mais si Mauricio Pochettino était conscient de l’importance de cette rencontre à Strasbourg, compte tenu de la victoire de Lille à Metz, cette idée ne semble pas l’avoir effleuré lorsqu’il s’agit de Kylian Mbappé. Eblouissant contre le Bayern Munich, l’attaquant tricolore sera une nouvelle fois le meilleur atout parisien mardi au Parc des Princes, et pour qu’il arrive au mieux lors de cette affiche, le coach du PSG sait qu’il n’y a qu’une solution, c’est de titulariser encore et toujours Mbappé.

Même s’il a fait sortir sa star à la dernière minute, alors que Paris menait 4-1 en Alsace, Mauricio Pochettino estime avoir fait ce qu’il y avait de mieux avec Kylian Mbappé. « La meilleure chose pour que Kylian Mbappé soit prêt contre le Bayern Munich, c’est de jouer. S’il sent que quelque chose ne va pas, il va le dire. Nous sommes des professionnels, on a un staff pour gérer la performance et le médical, on est tous des professionnels. On essaye toujours de prendre les meilleures décisions pour l’équipe, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. C’est le football et parfois chacun a vérité. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Kylia Mbappé est un joueur qui est heureux lorsqu’il est sur le terrain », a expliqué l’entraîneur argentin, qui en plus a vu son attaquant ouvrir le score et afficher une forme étincelante.