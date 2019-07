PSG : Neymar se croyait plus malin, Al-Khelaïfi lui donne une leçon

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que son départ paraissait inévitable, Neymar semble reparti pour une saison au Paris Saint-Germain.

C’est effectivement la tendance qui se dessine puisque le FC Barcelone ne parvient pas à convaincre le club francilien pour son transfert. Pendant ce temps-là, le Brésilien participe à la tournée de son équipe en Chine, lui qui pensait sûrement y échapper après sa sortie médiatique concernant la remontada. Mais non, le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo tiennent bon, sous les applaudissements de Ludovic Obraniak.

« Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont magnifiquement joué le coup depuis le début de cette saga, a approuvé le consultant de RMC. Le clan Neymar pensait avoir remis la balle dans le camp du PSG avec cette interview au Brésil où l’on pense que c’est une opération marketing, préparée de toutes pièces et où il lâche deux bombes, qui sont un manque de respect total au PSG et ses supporters. »

Neymar a pris un stop

« C’est le moment le plus dur qu’ont vécu les supporters parisiens et lui, il appuie dessus, a critiqué l’ancien Lillois. Il se dit "je vais renvoyer la balle du côté du PSG, parce qu’à partir de ce moment-là, ça va être le feu et ça va être tellement intenable qu’ils vont trouver une solution pour me laisser partir." » Le mercato est encore long et l’ancien Barcelonais a encore le temps d’obtenir gain de cause. Mais nul doute que la partie ne sera pas aussi simple que prévu.