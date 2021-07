PSG : Neymar, sa maison est le rendez-vous des braqueurs

Dans : PSG.

Toujours au Brésil, où ses vacances se terminent, Neymar ne doit pas regretter d'avoir recruté un service de sécurité. Deux intrus ont été repoussés de son domicile de la région parisienne.

Neymar va peut-être devoir envisager de déménagement car l’adresse de sa somptueuse demeure de Bougival semble être désormais connue de tout le monde, et notamment de ceux qui ne lui veulent pas que du bien. Il y a quelques semaines, un homme avait été interpellé par la police alors que le service de sécurité de la star brésilienne du Paris Saint-Germain l’avait intercepté à l’intérieur du jardin. Cette personne, un doux dingue, avait été placé dans un hôpital psychiatrique, ce qui avait poussé Neymar à ne pas porter plainte compte tenu de la situation. Mais ce samedi, ce sont cette fois deux hommes qui ont été repérés alors que dans la nuit ils tentaient de s’introduire dans le logement de l’attaquant de la Seleçao et du PSG révèle Le Parisien.

Une nouvelle fois, le service de sécurité de Neymar a appelé la police afin qu'elle essaie d'interpeller les assaillants. Arrivée très rapidement sur place, une patrouille a tenté, en vain, de trouver les deux individus qui évidemment avaient pris la fuite en se sachant repérés. Ces derniers mois, les footballeurs du Paris Saint-Germain ont été plusieurs fois la cible de braqueurs, on se souvient notamment que les familles de Marquinhos et d'Angel Di Maria avaient été visées en plein match. Les dirigeants du club de la capitale avaient décidé de hausser d'un cran la sécurité autour des joueurs, et les intrusions récentes dans le logement de Neymar confirment qu'il fallait bien cela. En visant des joueurs du PSG, les cambrioleurs savent que le butin a des « chances » d'être plus juteux, mais désormais les risques de se faire pincer aussi.