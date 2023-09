Moffi et Nice font tomber le PSG au Parc ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 5e journée

Parc des Princes

PSG-Nice 2-3

Buts : Mbappé (29e, 87e) pour le PSG ; Moffi (21e, 69e), Laborde (53e) pour Nice

La star de ce PSG-Nice a été sans conteste Terem Moffi. L'attaquant nigérian a marqué deux buts et délivré une passe décisive pour permettre à Nice de faire tomber le PSG 3-2. La première défaite des Parisiens juste avant le début de la Ligue des champions.

Après deux succès probants contre Lens (3-1) et l'OL (1-4), le PSG se présentait confiant devant Nice. Cependant, l'OGCN montrait pourquoi il était encore invaincu en Ligue 1 après quatre matchs. Très solides derrière, les Aiglons mettaient le PSG en difficulté en contre. Donnarumma offrait même une occasion aux Niçois sur une mauvaise relance mais Sanson n'en profitait pas (5e). Finalement, Mbappé débloquait le match...en faveur de Nice. Tenant le ballon dans sa moitié, le numéro 7 parisien cédait le cuir à Todibo. Après une partie de billard dans la surface parisienne, Moffi trompait Donnarumma d'une frappe déviée. Juste après, le PSG était proche de prendre un deuxième but mais Donnarumma repoussait une frappe de Khéphren Thuram d'une belle horizontale (26e).

Mbappé se rachetait finalement de sa bévue. L'attaquant parisien envoyait une superbe frappe enroulée de l'entrée de la surface. Paris avait les occasions de marquer un second but mais Dembélé notamment était incapable de cadrer dans de bonnes positions. Après le repos, Moffi châtiait la défense parisienne. Tout d'abord, il enrhumait Danilo d'un passement de jambes avant d'offrir un but tout fait à Laborde. Puis, il se chargeait seul du troisième but d'une frappe chirurgicale dans le petit filet. Sonnés un temps, les Parisiens faisaient ensuite le siège du but niçois. Sur un centre de Kolo Muani, Mbappé réalisait une superbe reprise acrobatique pour réduire le score, son 7e but de la saison. Mais, il était trop tard pour le PSG qui concédait sa première défaite de la saison 3-2. Toujours invaincu, Nice prend la 2e place (9 pts) juste devant le PSG (8 pts). Une bien mauvaise préparation à quelques jours de la réception de Dortmund en C1.