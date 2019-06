PSG : Neymar s'en va, Christophe Dugarry confirme

Dans : PSG, Mercato.

Il n’y a pas qu’en Espagne où le transfert de Neymar est désormais évoqué avec sérieux. En France, l’attitude du joueur du Paris Saint-Germain interpelle, puisque même son silence actuel lui est reproché. Alors qu’il est en proie à des ennuis judiciaires avec une accusation de viol, qu’il est aussi actuellement blessé et privé de Copa America, le Brésilien doit être au plus bas moralement. Et pourtant, Christophe Dugarry aimerait le voir prendre la parole pour commenter les rumeurs de transfert à son sujet, comme l’animateur l’a confié sur RMC.

« On a tous envie d’entendre Neymar, et pas son père, pas son oncle, pas son voisin, pas sa cousine … Qu’est-ce que ce garçon va nous raconter ? Le message de Nasser, est je pense, on ne peut plus clair, et excellentissime ! Je veux entendre Neymar dire : "oui je veux m’inscrire dans ce projet, oui j’ai envie de faire les efforts qu’il faut, oui je suis prêt !" Son silence commence à être pesant. À partir du moment où tu ne dis rien, ça veut dire que tu prépares ton départ en douce, ça ne peut pas être le contraire. C’est que tu as envie de te barrer. Si après tout ce qui a été dit, tu ne sens pas le besoin essentiel, à mon avis, de t’exprimer, je trouve déjà que ce n’est pas bon », a livré le champion du monde 1998, persuadé que Neymar doit venir démentir toutes les rumeurs à son sujet et annoncer qu’il reviendra plus fort, plus sérieux et plus motivé au PSG la saison prochaine.