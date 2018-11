PSG : Neymar s’en prend violemment à l’arbitre de Naples-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C’est devant la presse brésilienne que Neymar a préféré se confier à propos du match électrique à Naples, mardi en Ligue des Champions.

Le meneur de jeu parisien, étincelant en première période, a ensuite été plus durement ciblé par les défenseurs napolitains, sans toutefois toujours obtenir les coup-franc qui en découlaient. Accrochages, tirages de maillot, l’arbitre a parfois laissé faire sans broncher, semblant refuser de siffler quelques fautes sur Neymar. Cela a donné lieu à quelques échanges musclés dont le Brésilien s’est aussi plaint dans la presse de son pays.

« Il m’a dit des choses que je n’ai pas l’habitude d’entendre venant d’un arbitre. Ce qu’il m’a dit ? Je n’ai pas envie de le répéter. Mais quelqu’un là-haut doit faire quelque chose. Il ne peut pas manquer de respect comme il m’a manqué de respect aujourd’hui. Nous, sur le terrain, on nous demande d’être respectueux vis-à-vis des arbitres. On doit avoir la même chose en retour », a balancé un Neymar qui n’est pas le premier à déplorer l’attitude hautaine voire chambreuse de cet arbitre néerlandais, pourtant réputé pour être l’un des meilleurs d’Europe. Mais visiblement, ce classement n’entre plus forcément en vigueur quand le PSG est sur le terrain…