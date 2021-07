PSG : Neymar roi de la loose, l'attaque gratuite

Dans : PSG.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Brésil de Neymar s’est incliné face à l’Argentine de Messi en finale de la Copa America.

Les larmes ont de nouveau coulé sur le visage de l’attaquant du PSG, comme cela avait été le cas il y a un peu plus d’un an après la finale de Ligue des Champions perdue par Paris face au Bayern Munich. Très bon durant l’ensemble de la Copa America, Neymar n’a pas réussi à hisser son équipe jusqu’au titre. Une énorme déception pour l’enfant prodige du Brésil, dont le talent fait l’unanimité au contraire de son comportement. C’est justement en raison de son attitude qui prête parfois à polémique que Neymar se fait épingler dans certains éditos, comme c’est le cas dans les colonnes de Charente Libre avec un billet d’humeur très brutale signé Thierry Châtellier.

« Le PSG est-il devenu une fabrique de loosers et Neymar son ambassadeur le plus éminent ? » s’interroge dans un premier temps l’éditorialiste, sans aucune pitié avec le Paris Saint-Germain et encore moins avec son numéro dix, Neymar. Avant de poursuivre. « Samedi, le soliste a réussi l’exploit de perdre en finale de la Copa contre une sélection argentine, dont la culture de la défaite est presque légendaire ». Quelques lignes plus tard, il s’exprime au sujet de la potentielle signature de Lionel Messi au Paris SG, impossible selon lui. Avec cette fois un tacle à l’ensemble des stars parisiennes, ce qui ne manquera pas d’agacer Leonardo, lequel est souvent le premier à bouillonner lorsque l’institution parisienne est attaquée. « Courtisé par le PSG, Messi, lui, n’exclurait pas de resigner au Barça, certain qu’il a plus de chances de retrouver les sommets avec Lenglet et Memphis qu’avec les comètes parisiennes ». Des attaques gratuites qui ne manqueront pas de faire enrager les supporters parisiens, même s'il n'est pas certain que la Charente Libre soit le quotidien le plus lu par ces derniers.