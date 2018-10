PSG : Neymar risque 6 ans de prison, Paris n'y est pour rien

Dans : PSG, Liga.

Il pourrait rapidement y avoir du beau monde devant la justice espagnole. En effet, ce mercredi un magistrat a décidé que dans le cadre du transfert de Neymar de Santos au FC Barcelone en 2013, le joueur brésilien, désormais au PSG, ses parents, l'actuel président du Barça, son prédécesseur, tout comme le patron du club de Santos et l'ancien patron devront être jugés pour une affaire de corruption supposée. Les dirigeants de Barcelone et de Santos auront en plus à répondre d'une escroquerie toujours à l'occasion du transfert de Neymar.

Tout cela est arrivé suite à la plainte de la société brésilienne DIS qui avait des droits sur Neymar, et qui a estimé que tout le monde s'était entendu sur son dos afin de faire baisser la commission qu'elle devait empocher sur l'opération. Le juge a indiqué ce mercredi que dans cette histoire la star brésilienne du Paris Saint-Germain risquait entre quatre et six ans de prison. Lors d'une première audition par un juge, Neymar avait indiqué qu'il était footballeur et pas businessman, expliquant que c'est la société de son père qui gérait cet aspect de sa carrière et pas lui. Selon l'Agence France Presse, le magistrat ayant saisi la chambre pénale de l'audience, l'affaire pourrait encore traîner longtemps, et même très longtemps, si toutefois un procès a lieu.