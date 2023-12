PSG ‍: Mbappé écoeuré, Madrid mise tout sur Dortmund

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Libre l’été prochain, Kylian Mbappé sera autorisé à négocier avec des clubs à partir de janvier prochain. Le Real Madrid devrait en profiter pour lui transmettre une offre concrète, en espérant que l’attaquant du Paris Saint-Germain sera affecté par une nouvelle déception sur la scène européenne.

Dans le feuilleton Kylian Mbappé, le temps ne joue pas en faveur du Paris Saint-Germain. L’attaquant français n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire l’été prochain. Ce qui implique que le Parisien sera autorisé à négocier avec des clubs dès janvier, soit dans quelques semaines. Ce sera l’occasion idéale pour le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole, que le Paris Saint-Germain envisageait de dénoncer à la FIFA pour avoir négocié avec Kylian Mbappé dans son dos, pourra officiellement lancer des discussions avec sa cible.

« Le Real Madrid fera une offre sérieuse à Kylian Mbappé en 2024, a confirmé le journaliste de Relevo Matteo Moretto. La décision est prise. » Reste à savoir si la proposition suffira pour convaincre le capitaine de l’équipe de France. Désormais méfiante sur ce dossier, la presse espagnole n’en est pas certaine. Mais le média Planeta Real Madrid imagine un scénario favorable à la Maison Blanche.

Dortmund décisif pour l'avenir de Mbappé ?

On sait que la décision de Kylian Mbappé sera notamment basée sur le projet et les ambitions du Paris Saint-Germain. C’est pourquoi nos confrères estiment que les difficultés actuelles des Parisiens en Ligue des Champions représentent une bonne nouvelle pour les Merengue. Autant dire qu’une élimination du champion de France dès la phase de groupes serait célébrée du côté de Madrid.

Un fiasco supplémentaire sur la scène européenne, et qui plus est de cette ampleur, inciterait forcément Kylian Mbappé à s’interroger sur le niveau de son équipe. Rappelons que le Paris Saint-Germain sera certain d’atteindre les huitièmes de finale s’il s’impose à Dortmund lors de la dernière journée. Tout autre résultat pourrait permettre à Newcastle de chiper la deuxième place de la poule derrière les Allemands déjà qualifiés.