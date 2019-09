PSG : Neymar reste à Paris, son père est dégoûté

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Durant plusieurs semaines, le FC Barcelone et Paris ont négocié le transfert de Neymar au mercato.

Finalement, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties, pour le plus grand malheur du Brésilien, lequel souhaitait plus que tout rejoindre la Catalogne, où ses amis Lionel Messi et Luis Suarez l’attendaient avec impatience. Présent à l’Edinburgh Sports Conference, le père et agent de Neymar est revenu sur ce mercato mouvementé durant lequel il a fait tout ce qui était possible pour faciliter le transfert du n°10 parisien.

« Un Brésilien ne veut être que là où il est heureux. Et il y était très heureux (à Barcelone). Quand ses amis (du Barça) lui ont demandé s’il reviendrait, ça l’a touché. En tant qu’agent, on se sent faible quand il n’y a pas de structure permettant de partir et d’arriver. Il n’y avait pas de clause libératoire ce qui a rendu les choses très difficiles. Nous nous sommes battus pour trouver un terrain d’entente. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour lui » a commenté Neymar Senior, qui tentera certainement de trouver un arrangement dans les prochains mois avec Barcelone et le PSG pour un transfert l’été prochain. Même si la situation contractuelle de son fils n'aura pas évolué.