PSG ‍: Neymar répond aux critiques, ça ne va pas plaire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Jamais épargné par ses détracteurs, Neymar n’est pas du genre à se laisser faire. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain, encore pointé du doigt pour des histoires extra-sportives, a répondu aux critiques avec autorité.

On peut parler d’une actualité riche autour de Neymar. Pour commencer, le Brésilien fait l’objet de nombreuses rumeurs sur son avenir. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain se retrouve de nouveau poussé vers la sortie par ses dirigeants. Mais la nomination imminente de l’entraîneur Luis Enrique, qu’il a côtoyé au FC Barcelone, pourrait totalement changer sa situation dans la capitale. Encore faudrait-il que la direction francilienne revienne sur sa décision.

« Je fais ce que je veux »

Ce n’est pas gagné dans la mesure où Neymar continue de faire parler pour de mauvaises raisons. Cette semaine, le monde entier a pu assister aux excuses publiques du Parisien qui a trompé sa compagne enceinte. L’ancienne pépite de Santos a en effet choisi le réseau social Instagram pour régler ses problèmes de couple. Mais ce n’est pas tout. Neymar est maintenant sous la menace d’une amende de plus d’un million de dollars. Lui qui a entamé des travaux dans une de ses propriétés au Brésil sans autorisation. Ces mésaventures lui valent forcément une nouvelle vague de critiques. Mais l’accusé se dit prêt à assumer.

« Je n'ai jamais fui aucune accusation. C'est plutôt l'inverse, a répondu Neymar à BandSports. Je me suis toujours frappé la poitrine en disant : "tu peux me critiquer". Je connais mon talent, je sais ce que je suis capable de faire. Le football n'est pas individuel. Si c'était individuel, j'aurais déjà atteint tous mes objectifs mais ce n'est pas le cas. Evidemment que les critiques sont très nombreuses à cause de mon nom. Aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Parfois, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de critiques parce que c'est ma vie personnelle et je fais ce que je veux. Sur le terrain, tu peux parler librement. » Affecté par l'hostilité des supporters parisiens, Neymar n'est plus opposé à l'idée de quitter le Paris Saint-Germain.