PSG ‍: Neymar relancé, Luis Enrique croit au Père Noël

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est très actif en interne en ce début de mercato estival. Parmi les joueurs qui ne font plus l'unanimité dans la capitale : Neymar Jr.

La direction du PSG se fait discrète ces derniers temps. Cependant, il se dit que de nombreux changements interviendront dans les prochains jours. Déjà, les champions de France vont devoir annoncer l'identité de leur prochain entraineur, qui devrait être Luis Enrique. Ensuite, le marché des transferts va enfin pouvoir passer à la seconde au PSG. En plus des arrivées que Paris veut boucler, les Franciliens devront faire des choix forts concernant certains joueurs phares. C'est le cas de Neymar Jr. Plus en odeur de sainteté dans la capitale, le Brésilien est invité à partir par le PSG. L'arrivée future de Luis Enrique pourrait néanmoins changer la donne et donner envie à l'Espagnol de le garder si l'ancien du Barça revient au top de sa forme. Pour certains observateurs, c'est déjà peine perdue. Ce n'est pas Maxime Dupuis qui dira le contraire.

Neymar, un avenir loin du PSG ?

Lors d'un passage sur Eurosport, le journaliste a en effet conseillé au PSG de se débarrasser au plus vite de Neymar Jr, plus à la hauteur du joueur qu'il était autrefois. « On est quand même sur un décrochage qui dure depuis un certain temps. Luis Enrique, il est bien gentil, mais le Neymar dont il parle, c'est le Neymar de 2015 à 2017. Le Barça qui gagne la Ligue des champions, très vertical dans son jeu et un vrai trio de légende avec Messi et Suarez. (...) C'est un joueur qui a décroché depuis ses envies de départ en 2019 même si y'a des moments de mieux. A-t-il vraiment envie d'être un footballeur de haut niveau ? Est-il dans les conditions pour ça ? Si je suis le PSG, vendez-le en Arabie saoudite ou n'importe où, mais vendez-le », a notamment indiqué Maxime Dupuis, qui n'a plus vraiment d'espoirs concernant Neymar Jr. Les prochaines semaines nous en diront plus car le dossier Neymar n'est pas le seul à faire réfléchir Doha. C'est aussi le cas pour Kylian Mbappé, annoncé proche du Real Madrid.