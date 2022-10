PSG : Neymar refuse Newcastle, un seul club le fait rêver

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Neymar était annoncé partant du PSG. Le Brésilien ne rentrait plus forcément dans les plans du nouveau projet francilien.

Le PSG a pris une nouvelle direction l'été dernier en se séparant de Leonardo et de Mauricio Pochettino. Le club de la capitale a fait confiance au duo Luis Campos-Christophe Galtier pour redonner un coup de fouet à son projet. Dans ce dernier ne figurait apparement plus Neymar. Selon la presse espagnole, le Brésilien a même été poussé vers la sortie cet été. Mais aucun club n'a réussi à le convaincre ou à s'aligner sur les demandes du Paris Saint-Germain. De quoi remettre en cause certains plans dans la capitale, notamment ceux de Kylian Mbappé, qui s'imaginait déjà jouer sans l'ancien joueur du Barça. Tout pourrait changer l'été prochain. Car si Neymar est pour le moment concentré sur ses objectifs personnels, un départ n'est pas à écarter dans le futur.

Neymar, un intérêt sérieux en Premier League ?

Neymar est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027. Pour partir, il faudrait donc qu'un club s'aligne sur les exigences du PSG ou que le club de la capitale libère le Brésilien de ses années de contrat restantes. On en est encore loin mais déjà, des écuries ont voulu tenter le coup ces derniers mois. Selon El Pais, Newcastle était le club le plus intéressé par Neymar l'été dernier. Le média indique notamment que les Magpies étaient « le seul club au monde prêt à honorer les presque 400 millions d'euros que le PSG doit à Neymar pour tous les éléments de son contrat jusqu'en 2027 ». Cependant, Newcastle n'entrait pas vraiment dans les pensées de Neymar. Tout le contraire de... Chelsea. En effet, El Pais rajoute que les Blues étaient aussi séduits par le profil de l'ancien Barcelonais. Chelsea s'est même renseigné sur Neymar mais n'a proposé qu'un prêt avec une prise en charge de 10 millions d'euros net. Offre refusée par le PSG. De plus, un surpoids de 7 kilos du Brésilien en début d'été dernier aurait aussi convaincu la direction londonienne de ne pas aller plus loin. Mais apparemment, le début de saison de l'international auriverde a redistribué certaines cartes, et Chelsea réfléchit à passer de nouveau à l'action l'été prochain. Une destination qui suscite l'intérêt du Ney, même si ce dernier se sent heureux et déterminé à rester au PSG à l'instant T.