PSG : Neymar refuse de partir au clash avec Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désireux de rejoindre le FC Barcelone au mercato, Neymar a longtemps envisagé de partir au clash avec le Paris Saint-Germain. Mais à en croire les informations obtenues par Téléfoot, l’international brésilien et son entourage ont décidé de ne pas opter pour cette tactique. En effet, l’émission dominicale de TF1 explique que Neymar se rendra bien à la reprise de l’entraînement parisien. Par ailleurs, aucun accord n’aurait pour l’instant été trouvé entre le n°10 du PSG et le FC Barcelone.

« Selon les informations de Téléfoot, il n’y a pas eu d’avancée notable sur le dossier Neymar cette semaine. Il n’y a en tous cas toujours pas d’accord entre le joueur et le FC Barcelone. De son côté, Neymar, est attendu lors des prochains jours pour la reprise de l’entrainement du Paris Saint-Germain. Sauf retournement de situation, le n°10 parisien devrait bien respecter ses engagements en faveur du club de la capitale » indique le média, pour qui on est donc très loin d’un dénouement imminent dans le dossier Neymar. Un feuilleton qui est bien parti pour s’éterniser. Et bloquer le mercato du Paris Saint-Germain ? C’est la principale crainte du directeur sportif parisien Leonado.