PSG : Neymar reçoit un bon tuyau, mieux vaut rester à Paris

En quittant le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain en 2017, Neymar avait surpris pas mal de monde.

Pour beaucoup, ce départ servait surtout à sortir de l’ombre de Lionel Messi. Ou à profiter de l’argent des Qataris. Deux ans plus tard, on ne peut pas dire que sa volonté de retrouver le Barça soit liée à l’aspect financier. Le meneur de jeu parisien s’est déjà entendu avec le club catalan pour toucher son ancien salaire, largement inférieur à celui perçu dans la capitale française. Et pour ne rien arranger, le fisc espagnol l’attend de pied ferme.

Pour Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du sport business, un retour à Barcelone ne serait donc pas une bonne affaire pour le Brésilien. « Neymar touche actuellement 36 M€ nets au PSG et on parle d'un nouveau salaire annuel de 22 M€ au Barça. Si on ajoute les 35 M€ réclamés par le fisc, ça fait beaucoup de millions perdus pour lui, a souligné l’expert dans le quotidien Le Parisien. D'autant qu'il a aussi un sujet avec le fisc au Brésil. Neymar a plutôt intérêt à maintenir son train de vie actuel. » Apparemment, l’ancien Blaugrana semble prêt à sacrifier des millions d’euros.