PSG : A la place de Mbappé, Haaland serait ravi

En froid avec ses dirigeants, Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain. L’attaquant français ne cache plus ses états d’âme et agace les observateurs, alors que sa situation ferait rêver les plus grands joueurs.

Du penaltygate à sa publication sur Instagram, en passant par ses déclarations, Kylian Mbappé a laissé pas mal d’indices sur son état d’esprit. D’après plusieurs sources, l’attaquant français veut quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver. L’ancien Monégasque, apparemment visé par une campagne de son club sur les réseaux sociaux, n’accepterait pas non plus la promesse non tenue par sa direction qui lui avait garanti l’arrivée d’un avant-centre de haut niveau. Il n’empêche que ses plaintes agacent la plupart des observateurs comme Mikael Marciano.

« C'est un joueur exceptionnel, magnifique, rempli de talent, pétri d'émotion et de sensations... C'est celui qui t'apporte ça sur un terrain, a d’abord encensé le présentateur des Réservistes. Mais malheureusement aujourd'hui on entend 100 fois plus parler de Kylian Mbappé hors terrain que sur le terrain. Et ça m'énerve parce que normalement, tous les autres grands joueurs qui marchent, tu les entends sur le terrain et pas en dehors. Et malheureusement il n'y est pas étranger parce qu'il envoie des trucs sur les réseaux sociaux. »

« Je suis désolé mais si tu me dis qu'un des attaquants auxquels Mbappé se compare, n'importe qui, même Erling Haaland, si tu les mets à la place de Kylian Mbappé, ils sont comme des fous de jouer avec Neymar et Lionel Messi à ce niveau-là derrière lui, a imaginé le spécialiste. Je ne suis pas dur avec Kylian Mbappé. Je critique toujours les journalistes quand ils s'attardent sur les joueurs. Là je ne peux pas tomber sur les journalistes parce que Kylian Mbappé donne le bâton pour se faire battre. »

« Tu peux finir la saison avec 50-60 buts »

« Même s'il veut partir, dis le à la fin de la saison. Là tu as Neymar et Lionel Messi qui peuvent être à ton service. Tu nous parles de pivot alors que tu n'es même pas obligé de jouer comme ça. Avec la qualité de passe de ces deux mecs, tu peux finir avec 50-60 buts à la fin de la saison, faire une saison énorme, gagner la Ligue des Champions avec Paris et partir en tant que roi. Mais au final il va alimenter les polémiques qui nous énervent », a regretté Mikael Marciano, déçu du comportement de l’international tricolore.