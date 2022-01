PSG : Neymar ramène son pote pour faire oublier Mbappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La probabilité de voir Kylian Mbappé quitter le PSG en 2022 reste toujours très forte. En cas de départ de son joueur français, le club parisien lorgne déjà sur son remplaçant en Premier League avec l'attaquant brésilien Richarlison.

Un tel prodige comme Kylian Mbappé se remplace difficilement mais le Paris SG s'active déjà dans ce sens. Le joueur de 22 ans quittera peut être le PSG cette année pour rejoindre le Real Madrid. Une perspective qui devient de plus en plus réaliste au fil du temps d'autant que Mbappé n'a pas prolongé son contrat avec le PSG. Paris aimerait retenir son joyau mais sait aussi qu'anticiper son départ devient primordial. Les Parisiens sont déjà à l'affût de l'attaquant susceptible de venir prendre la place de Mbappé dans le onze parisien et c'est en Angleterre que se situe leur principale cible au mercato.

Richarlison, un nouveau parisien au PSG ?

Ce joueur c'est Richarlison selon le média spécialisé sur le mercato Fichajes. L'attaquant brésilien d'Everton a donné satisfaction chez les Toffees avec 45 buts en 130 apparitions avec le club de Liverpool. Cependant, le joueur de 24 ans semble en mesure d'évoluer à un plus haut niveau que ne le permet l'actuel 15e de Premier League. Paris est d'autant plus intéressé par cet attaquant complet que ce dernier s'entend très bien avec Neymar. Les deux hommes se retrouvent régulièrement en équipe du Brésil avec laquelle il noue une relation amicale mais aussi technique forte. Ce dossier ne sera pas aisé pour le club parisien. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Richarlison apparaît comme très important sportivement pour son club d'Everton et il ne sera cédé qu'à une somme très importante. Il avait quand même coûté près de 40 millions à son club en juillet 2018 lors de transfert depuis Watford. Enfin, le PSG devra composer avec la concurrence d'Arsenal dans ce dossier. Les Gunners aimeraient bien convaincre Richarlison de rester encore un peu plus longtemps dans le championnat anglais.