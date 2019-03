PSG : Neymar publiquement taclé sur son hygiène de vie !

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

En juillet 2017, Neymar décidait de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, avec l’ambition de devenir Ballon d’Or en sortant enfin de l’ombre d’un certain Lionel Messi. Un an et demi après, le Brésilien est encore loin de son objectif, la faute à deux graves blessures qui l’ont privées de huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ancien coach de Neymar au Barça, Luis Enrique est persuadé que le n°10 du PSG peut devenir le meilleur joueur du monde. Même s’il émet un énorme doute sur l’hygiène de vie de Neymar, un joueur typiquement Brésilien dans son mode de vie. Explications…

« Neymar est un gars incroyable, humainement il est très jeune et veut énormément apprendre et être heureux. Il est ouvert à s'améliorer. Mais Neymar a une vie de Brésilien, comme Ronaldinho et Ronaldo... Je n'ai jamais eu de plainte de sa part. J'aime sa joie, comme celle de Dani Alves… Il a le potentiel pour marquer une époque. Le temps nous le dira. Je ne suis pas certain qu'il le fera, mais c'est un gagneur sur le terrain » a-t-il confié, interrogé par Radio Catalunya. Reste maintenant à savoir si l’attaquant du Paris Saint-Germain atteindra ses objectifs personnels.