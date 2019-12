PSG : Neymar provoque à gogo, Pierre Ménès adore ça

Dans : PSG.

Depuis son retour de blessure, Neymar n’est pas épargné par les critiques malgré des buts face à Nantes ou encore contre Montpellier avec le Paris Saint-Germain.

Il est notamment reproché à Neymar son style de jeu trop provocateur et son attitude parfois arrogante à l’égard de ses adversaires, ce que Michel der Zakarian et Andy Delort lui avaient reproché après la victoire du PSG en terres héraultaises. Des critiques que Pierre Ménès ne comprend absolument pas, lui qui a indiqué dans une vidéo publiée par Canal Plus qu’il adorait voir Neymar s’exprimer dans un style de jeu qui est, qu’on le veuille ou non, le sien depuis toujours.

« Quand j’entends des conneries pareilles, les bras m’en tombent. Je pense qu’on touche là à l’absence absolue de culture de certains acteurs du football français. Le style de Neymar, c'est quelque chose qui s’appellent le “Ginga” au Brésil, qui est une manière de jouer, de dribbler et de provoquer. C’était le style de jeu de Pelé, Robinho, Garrincha, Ronaldinho et Neymar. Neymar, plus tu lui mets des coups, plus il va provoquer, chambrer et dribbler. C’est son style, il faut l’accepter. Et moi je suis désolé, mais j’ai pris plus de plaisir à voir le dernier quart d’heure de Neymar à Montpellier que l’ensemble du match. Interdisons le dribble et faisons jouer que des Pedro Mendes, des tondeuses à gazon, et le football français sera encore plus spectaculaire » a soufflé Pierre Ménès, qui ne comprend même pas comment un tel débat peut faire polémique en Ligue 1.