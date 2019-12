PSG : Neymar privé de cadeau à Noël, la fiesta est finie

Dans : PSG.

Ce samedi, à 20h45 au Parc des Princes face à Amiens, le Paris Saint-Germain bouclera sa première partie de saison en Ligue 1.

Lors de cette dernière rencontre de l’année 2019, Thomas Tuchel sera notamment privé de Cavani, Gueye ou Kimpembe. Mais tous les autres éléments du club de la capitale seront concernés par ce match sans enjeu, compte tenu du fait que le PSG dispose de sept points d’avance en L1 avec un match en retard. Logiquement, Neymar devrait être de la partie. Ce qui change considérablement par rapport à la saison dernière, au cours de laquelle l’international brésilien avait pu retourner dans son pays et partir en vacances avant ses coéquipiers, et avant même le dernier match contre Nantes. Sauf qu’en 2019, les choses ont changé, comme l’explique Tuchel.

« Les joueurs peuvent partir directement après le match. J'ai entendu une anecdote sur Romario qui était sorti d'un match avec le Barça pour rentrer au Brésil. On ne fera pas ça. Tout le monde doit être là samedi au Camp des Loges à 11h, on choisira le groupe après. Nous serons ici pour un entraînement et les joueurs blessés seront là pour des soins individuels. On jouera le match, puis ils pourront partir. On reprendra le 2 janvier. Cela donne à tout le monde la possibilité de célébrer Noël et le Nouvel An en famille, de se relâcher un peu avant de reprendre le travail dans le meilleur état d'esprit », a prévenu, en conférence de presse, l’entraîneur allemand, qui ne laissera donc aucun passe-droit à ses joueurs. Une bonne chose alors que le PSG jouera gros dès le début de l’année 2020, entre les coupes nationales et la Ligue des Champions.