PSG : Neymar prépare une grosse surprise au PSG !

Tandis que certains médias espagnols affirment que Neymar va revenir au Barça ou s'engager au Real Madrid, le joueur brésilien reste silencieux depuis son opération, sortant seulement de son mutisme pour soutenir et réconforter après l'élimination en Ligue des champions. Cependant, Neymar pourrait bien faire une grosse et bonne surprise au Paris Saint-Germain. Car non seulement la star brésilienne du PSG ne semble pas du tout avoir le désir de quitter le club de la capitale, mais il semble même vouloir revenir plus vite que prévu.

Ce samedi, L'Equipe affirme en effet que Neymar s'est mis comme objectif de jouer la fin du Championnat avec le Paris Saint-Germain, ne souhaitant pas du tout directement passer au Mondial sans rejouer avec son club. « Dans l’entourage du Brésilien, on certifie aussi qu’il sera là la saison prochaine, et même qu’il va revenir avant la fin de saison. Si ce pronostic peut sembler ambitieux aujourd’hui, il ne doit pas être écarté (...) Dans un mois environ, on en saura plus sur l’avancée de sa réhabilitation et la durée réelle de son absence. Imaginer Neymar revenir en mai ne peut donc être exclu. C’est l’objectif du joueur. La direction parisienne, pour faciliter son rétablissement, a accepté qu’elle ait lieu loin de Paris. Chez ses partenaires, notamment les Brésiliens, il ne fait pas de doute non plus qu’il sera encore parisien la saison prochaine », écrit le quotidien sportif, qui ne voit aucune raison de croire à un départ de Neymar après seulement une saison.