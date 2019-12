PSG : Neymar pour oublier Messi, le Barça a tout prévu

Dans : PSG.

L’été dernier, sous l’impulsion de son capitaine Lionel Messi, le FC Barcelone a fait son maximum pour rapatrier Neymar en provenance du Paris Saint-Germain.

Néanmoins, le champion d’Espagne en titre a buté sur l’inflexibilité de Leonardo dans ce dossier. Déterminé à conserver sa star au moins une saison supplémentaire, le directeur sportif parisien a refusé de nombreuses offres de Barcelone. Cela étant, le Barça reste très intéressé par Neymar pour l’avenir et selon les informations du Sun, une offensive à moyen terme est plus qu’envisageable. Dans l’idéal, le club catalan aimerait recruter Neymar… pour succéder à Lionel Messi.

Dans l’esprit des dirigeants barcelonais, Neymar est le seul homme capable de porter le FC Barcelone lorsque Messi aura raccroché les crampons selon le média britannique. « D’une manière ou d’une autre, le Brésilien veut quitter le Paris Saint-Germain » souligne par ailleurs le Sun, dont l’information risque néanmoins de faire tiquer les observateurs du club de la capitale française. Et pour cause, Lionel Messi n’a que 32 ans. Au vu de son hygiène de vie irréprochable, le génie argentin peut au minimum jouer encore trois ans au plus haut niveau. Les nombreuses polémiques des derniers mois laissent clairement penser que Neymar ne restera pas encore si longtemps à Paris. L’avenir de l’international auriverde reste donc toujours autant indécis, et les rumeurs associées au FC Barcelone n’ont pas fini de défiler dans les prochains jours…