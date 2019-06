PSG : Neymar plutôt que Griezmann au Barça ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mardi soir, interrogé en marge du match Andorre-France par la presse espagnole venue en mas, Antoine Griezmann a refusé de dire où il jouera la saison prochaine, l'attaquant tricolore lâchant seulement qu'il ne voulait pas confirmer que ce sera en Liga. De quoi maintenir le suspense au moment où le nom du Paris Saint-Germain a été cité comme un point de chute possible pour le joueur qui sera libéré par l'Atlético Madrid après le paiement de sa clause libératoire à 120ME. Et cela tandis que la presse espagnole envisage toujours le retour de Neymar du FC Barcelone, le joueur brésilien du PSG semblant se languir du club catalan.

Interrogé sur ce sujet par la Cadena Ser, qui relayait les rumeurs d'un divorce total entre Neymar et le Paris Saint-Germain, Edmilson était lui clair et net. « S’il y avait le choix entre Griezmann et Neymar, je fais signer Neymar dès demain. Il a quelque chose de différent des autres, il a la rage de vaincre, il traverse un mauvais moment sur le plan personnel, mais il reviendra très fort que ce soit, à Paris ou au Barça. Pour moi, Neymar est le meilleur après Messi et Cristiano Ronaldo, et il n’a que 27 ans. Griezmann est un excellent footballeur, mais quand je regarde l'équipe du Barça, et ce n'est pas parce qu'il n'est pas Brésilien, je vois Messi, Coutinho ... Je ne vois pas de place pour Griezmann, mais j'en vois une pour Neymar », a confié l'ancien joueur de Barcelone et de l'Olympique Lyonnais.