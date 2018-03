PSG : Neymar peut-il faire exploser le PSG ? Larqué a peur !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Actuellement blessé, Neymar continue de faire parler de lui. Et pour cause, le Brésilien est au cœur des rumeurs à trois mois du mercato puisque certains médias l’envoient au Real tandis que d’autres affirment qu’il souhaite revenir au FC Barcelone. Ces rumeurs vont-ils perturber le joueur et le pousser à quitter prématurément le PSG ? C’est ce que semble craindre Jean-Michel Larqué. Sur RMC, l’ancienne légende de l’ASSE a expliqué qu’il redoutait un nouveau « cinéma » du clan Neymar.

« Ce dont j’ai peur, ce n’est pas tellement une question d’argent, à 200, 300 ou 400 millions d’euros. Ce dont j’ai peur, c’est que la petite sérénade qu’a pu faire Neymar, avec son papa, ses avocats et son entourage du côté du Barça il y a neuf mois, il nous la refasse au Paris-Saint-Germain. Vous connaissez la phrase « on ne retient jamais un joueur contre son gré », donc moi j’ai plutôt peur de ça. J’ai plein de petits clignotants allumés » a expliqué le consultant de RMC avant de conclure. « Quand j’entends des joueurs dire « non, s’il te plaît, Neymar, ne t’en va pas ! » ou « ce serait bien qu’il reste », pourquoi fait-on ce genre de réflexions ? C’est parce que ce sont de petites conversations privées dont sont friands les footballeurs... Je suis très inquiet. Et Neymar ne dément pas. J’ai peur qu’il fasse le cinéma ! Et s’il le fait, le club ne résistera pas » s’inquiète Jean-Michel Larqué, pas vraiment optimisme au sujet de l’avenir de Neymar au Paris Saint-Germain. Le PSG devra se montrer solide et faire respecter l’institution pour que le Brésilien reste au club cet été. Sans quoi, des dents vont grincer…