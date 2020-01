PSG : Neymar payé par les boites de nuit, ça chambre

Dans : PSG.

Si la France a le Gorafi et Football-France pour s'amuser de l'actualité, en Espagne il y a notamment El Mundo Today. Et Neymar est la cible d'une bonne blague qui a enflammé le net.

« Les discothèques de Barcelone proposent de payer la clause de Neymar. Ils pensent pouvoir récupérer leur investissement en une seule moitié de saison ». El Mundo Today a fait fort à sa Une, et pour cause, ce média électronique est l’équivalent du Gorafi de l’autre côté des Pyrénées, et visiblement là-bas aussi on insiste sur l’amour qu’à la star du PSG des sorties nocturnes, surtout après la diffusion sur les réseaux sociaux des images de son réveillon. Et c’est en tournant tout cela en dérision, avec réussite, que le média parodique explique que les responsables des établissements de nuit et des casinos de Barcelone estiment qu’il est désormais temps de faire revenir Neymar quitte à financer le transfert.

Neymar sauveur de la nuit barcelonaise

« On estime que, depuis le départ de Neymar en 2017, les revenus des discothèques ont été réduits de plus de 70% (…) Si Neymar revient enfin au FC Barcelone, ​​grâce au retour de son père dans la ville, des dizaines de casinos et discothèques peuvent éviter de fermer après trois dures années qui ont provoqué de nombreuses difficultés économiques », explique un certain Javi Ramos, qui cite le responsable fictif d’une boite de nuit, lequel se plaint de voir que Lionel Messi et Luis Suarez préfèrent rester chez eux et avec leurs enfants plutôt que de sortir la nuit. Et avec Neymar, l'activité nocturne de la capitale catalane serait sauvée. C'est bon de rire parfois.