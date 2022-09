PSG : Neymar ou Messi sacrifié, le choix terrible de Galtier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir contre le Maccabi Haïfa, le trio offensif du PSG composé de Neymar, Mbappé et Messi n’a pas donné satisfaction à Christophe Galtier.

Après le succès acquis par le Paris Saint-Germain grâce à des buts de ses trois stars offensives, Christophe Galtier a reconnu que le positionnement de Neymar, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi lors de la première mi-temps n’avait pas été bon. Les trois attaquants du PSG ne se replaçaient pas suffisamment défensivement, ce qui a permis au Maccabi Haïfa de se créer plusieurs situations et même d’ouvrir le score. A terme, Christophe Galtier va-t-il être dans l’obligation de sacrifier l’une de ses trois stars offensives ? C’est la question que se pose le journal L’Equipe dans son édition du jour. Et si pour le quotidien national, il est tout simplement impossible de se passer de Kylian Mbappé, il est tout autant difficile de mettre Neymar ou Lionel Messi sur le banc. Dès lors, un véritable casse-tête risque de s’offrir à l’ex-entraîneur de l’OGC Nice et de Lille.

Galtier peut-il sacrifier Neymar, Messi ou Mbappé ?

« Cet été, une interrogation avait d'ailleurs effleuré les dirigeants parisiens : le PSG peut-il gagner la Ligue des champions en alignant son trio de stars ? Une piste pourrait être de sacrifier au coup d'envoi un membre de la « MNM », au nom de l'équilibre collectif » détaille L’Equipe dans son article du jour sur le PSG avant de poursuivre. « Mais lequel des trois ? Mbappé est l'atout profondeur et explosivité, Neymar est le meilleur joueur du début de saison, et Messi est... Messi » expliquent José Barroso et Loïc Tanzi, pour qui il est finalement impossible de se passer de l’une des trois stars. D’abord car individuellement, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé peuvent tous les trois faire la différence à tout moment. Mais également car au moment où Christophe Galtier se passerait de l’un des trois pour un match décisif de Ligue des Champions, le vestiaire imploserait dans l’heure qui suit. Christophe Galtier va donc devoir apprendre à composer avec Mbappé, Messi et Neymar, en leur inculquant le goût de l’effort et du replacement défensif. Sans quoi le PSG connaitra une nouvelle désillusion en Ligue des Champions en 2023…