PSG : Une fiesta après Bordeaux, Neymar, Mbappé et Verratti dans le coup

Dans : PSG, Ligue 1.

Avec le départ de Daniel Alves, Kylian Mbappé et Marco Verratti sont plus que jamais les deux grands amis de Neymar dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.

Les deux attaquants ont enfin pu rejouer ensemble samedi sur le terrain de Bordeaux. Même si ce fut pendant un laps de temps très court, cela a payé puisque le Français a offert une passe décisive au Brésilien. Après ce match disputé en fin d’après-midi, le fameux trio n’a pas perdu de temps pour rejoindre la capitale. En fin de soirée, Mbappé, Neymar et Verratti étaient déjà à Paris pour faire la fête à l’occasion d’un anniversaire. Il s’agissait des 25 ans de Cindy Bruna, la nouvelle petite amie de l’Italien.

La top-modèle française a invité du beau monde dans un luxueux hôtel du 6e arrondissement de la capitale, et les footballeurs du PSG n’ont pas caché leur présence, jouant le jeu sur les réseaux sociaux et face aux photographes pour cette apparition forcément remarquée. Une soirée festive donc, mais qui n’a pas empêché toute la troupe d’être bien présente dès le dimanche au Camp des Loges pour l’entrainement. Il faut dire que, à moins de trois jours d’un match de Ligue des Champions, interdiction totale d’avoir la gueule de bois, surtout que le Brésilien n’a pas encore reconquis l’ensemble des supporters, et que ces derniers rêvent d’enfin voir Marco Verratti faire une saison sérieuse et sans pépins physiques.