PSG : Neymar ou Cristiano Ronaldo, la science dévoile le plus fort !

Dans : PSG, Foot Europeen, Ligue 1.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar… Dès lors qu’il est demandé aux spécialistes les trois meilleurs joueurs du monde, ce sont souvent les trois mêmes noms qui reviennent. Mais qui est réellement le plus fort ? L'Université de Louvain, en collaboration avec la société SciSports, spécialisée dans l'intelligence statistique, a récemment mené une étude sur l'impact de la pression mentale sur les performances des plus grands footballeurs. Un bon moyen de savoir quel joueur résiste le mieux à la pression et a potentiellement les performances les plus régulières au haut-niveau.

Et les résultats sont intéressants. Effectivement, on y apprend qu’un joueur comme Agüero prend de meilleures décisions et a une meilleure exécution des gestes techniques quand la pression est élevée, contrairement à Hazard. En ce qui concerne Neymar, sa justesse d’exécution est toujours bonne peu importe la pression, mais le Brésilien perd en précision… contrairement à Cristiano Ronaldo. Effectivement, l’étude prouve que la pression mentale n’a aucune incidence sur les performances de CR7. « Nos analyses montrent par exemple que le Portugais Cristiano Ronaldo est indifférent à la pression : ses performances sont constantes. Au contraire, Neymar semble pour sa part s'étouffer sous l’effet du stress. Il prend de plus mauvaises décisions lorsque la pression est plus forte » a ainsi expliqué Jan Van Haaren, chercheur pour SciSports. Voilà donc un bel axe de progression pour le n°10 du PSG…