PSG : Neymar opéré ce mercredi à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Correspondant de RTL et de L'Equipe, et toujours très bien informé, Eric Frosio annonce ce mercredi que Neymar, sorti sur blessure dimanche lors du match PSG-OM, sera opéré dans les prochaines heures. « Neymar va se faire opérer aujourd’hui, sans doute à Paris! Ce sont des médecins brésiliens qui m’ont confirmé l’info », annonce, via son compte Twitter, Eric Frosio. Neymar souffre officiellement d'une entorse antero externe de la cheville droite mais également d’une fissure du cinquième métatarsien. Bien évidemment, cette opération met définitivement un terme à l'espoir d'une participation au match retour de Ligue des champions mardi prochain au parc des Princes contre le Real Madrid.